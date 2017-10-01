Сельские школы Калмыкии вошли в число лучших образовательных учреждений страны. Как сообщили сегодня в профильном министерстве, в топ-300 оказались Цаган-Аманская и Ики-Бурульская гимназии и две школы села Троицкое. Основные критерии - результаты ЕГЭ, обязательного госэкзамена в 9-м классе, регионального и финального этапов Всероссийской олимпиады. Учитывались и другие показатели. Также на федеральном уровне названы лучшие школы, которые обеспечивают высокий уровень профподготовки. Элистинский лицей отличился по пяти дисциплинам. В том числе впервые по подготовке учащихся по математике. Отметим, что школы Калмыкии ежегодно попадают в число лучших учебных заведений страны. Сельские школы Калмыкии вошли в число лучших образовательных учреждений страны. Как сообщили сегодня в профильном министерстве, в топ-300 оказались Цаган-Аманская и Ики-Бурульская гимназии и две школы села Троицкое. Основные критерии - результаты ЕГЭ, обязательного госэкзамена в 9-м классе, регионального и финального этапов Всероссийской олимпиады. Учитывались и другие показатели. Также на федеральном уровне названы лучшие школы, которые обеспечивают высокий уровень профподготовки. Элистинский лицей отличился по пяти дисциплинам. В том числе впервые по подготовке учащихся по математике. Отметим, что школы Калмыкии ежегодно попадают в число лучших учебных заведений страны.



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