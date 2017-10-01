«России важен каждый ребенок». Под таким лозунгом в Элисте состоялся Форум приемных семей. Организатор мероприятия – калмыцкое отделение Партии «Единая Россия». Сегодня родители смогли в форме диалога пообщаться с руководителями социальных ведомств и задать им интересующие вопросы.



Делегат форума из Юстинского района Жанна Любимова в числе тех, кто за успешное воспитание и адаптацию детей-сирот была отмечена благодарственным письмом. Женщина воспитывает семерых детей, трое из которых – приемные. Старшему 18 лет. Младшему недавно исполнилось пять. «Шесть сыночков и лапочка дочка, и жизнь без них уже лишена смысла», говорит Жанна.



Не менее важным, чем материальная помощь для приемных семей является поддержка и обмен опытом. Обеспечить право каждого ребенка на семью, это первоочередная задача таких форумов. 47 детей, из которых 12 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья сегодня воспитываются в 23-х приемных семьях региона.



В Калмыкии для приемных семей проводят не только семинары и мастер-классы, но и открывают мобильные центры по разъяснению вопросов семейного устройства. Ведь зачастую замещающей семье необходима реабилитация приемного ребенка и подготовка родителей к усыновлению.



На сегодняшний день в регионе более четырехсот детей находятся под опекой. Ежегодно ребята, которые остаются без попечения родителей находят тепло и ласку у приемных мам и пап. И это благодаря не только многолетнему труду специалистов опеки и попечительства, но и материальной господдержке. Ну, а в эти дни две приемные семьи, в числе которых и многодетная мама Жанна Любимова, готовятся представлять Калмыкию на Всероссийском форуме приемных семей. Он состоится с 19 по 22 октября в Москве. «России важен каждый ребенок». Под таким лозунгом в Элисте состоялся Форум приемных семей. Организатор мероприятия – калмыцкое отделение Партии «Единая Россия». Сегодня родители смогли в форме диалога пообщаться с руководителями социальных ведомств и задать им интересующие вопросы.Делегат форума из Юстинского района Жанна Любимова в числе тех, кто за успешное воспитание и адаптацию детей-сирот была отмечена благодарственным письмом. Женщина воспитывает семерых детей, трое из которых – приемные. Старшему 18 лет. Младшему недавно исполнилось пять. «Шесть сыночков и лапочка дочка, и жизнь без них уже лишена смысла», говорит Жанна.Не менее важным, чем материальная помощь для приемных семей является поддержка и обмен опытом. Обеспечить право каждого ребенка на семью, это первоочередная задача таких форумов. 47 детей, из которых 12 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья сегодня воспитываются в 23-х приемных семьях региона.В Калмыкии для приемных семей проводят не только семинары и мастер-классы, но и открывают мобильные центры по разъяснению вопросов семейного устройства. Ведь зачастую замещающей семье необходима реабилитация приемного ребенка и подготовка родителей к усыновлению.На сегодняшний день в регионе более четырехсот детей находятся под опекой. Ежегодно ребята, которые остаются без попечения родителей находят тепло и ласку у приемных мам и пап. И это благодаря не только многолетнему труду специалистов опеки и попечительства, но и материальной господдержке. Ну, а в эти дни две приемные семьи, в числе которых и многодетная мама Жанна Любимова, готовятся представлять Калмыкию на Всероссийском форуме приемных семей. Он состоится с 19 по 22 октября в Москве.



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