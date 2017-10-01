Новый автомобиль для воспитанников центра адаптивной физкультуры

Теперь у республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта есть свой микроавтобус. Ключи сегодня руководству организации вручил Глава Калмыкии. Спецмашина оснащена ремнями безопасности, местами для перевозки колясок и подъемником с пультом управления. Теперь паралимпийская и сурдлимпийская команды Калмыкии в комфортных условиях смогут выезжать за пределы региона и покорять новые вершины. Напомним, на днях сборная вернулась из Сочи, где завоевала 28 медалей, в том числе 7 золотых. Ребята поделились с Алексеем Орловым своими впечатлениями и поблагодарили за подарок.

Как было отмечено, в ближайшее время в регион поступят 20 миллионов рублей из резервного фонда президента страны на приобретение специнвентаря для сборной Калмыкии. Теперь у республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта есть свой микроавтобус. Ключи сегодня руководству организации вручил Глава Калмыкии. Спецмашина оснащена ремнями безопасности, местами для перевозки колясок и подъемником с пультом управления. Теперь паралимпийская и сурдлимпийская команды Калмыкии в комфортных условиях смогут выезжать за пределы региона и покорять новые вершины. Напомним, на днях сборная вернулась из Сочи, где завоевала 28 медалей, в том числе 7 золотых. Ребята поделились с Алексеем Орловым своими впечатлениями и поблагодарили за подарок.Как было отмечено, в ближайшее время в регион поступят 20 миллионов рублей из резервного фонда президента страны на приобретение специнвентаря для сборной Калмыкии.



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