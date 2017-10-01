Сегодня Глава Калмыки провел очередной прием граждан, которые обратились к президенту во время прямой линии. Алексей Орлов рассмотрел обращение сотрудниц лечебных заведений. Так, элистинка Лидия Доржиева рассказала, что несколько месяцев назад устроилась на работу в онкодиспансер сестрой-хозяйкой. По словам женщины, ей все это время выдавали только оклад три тысячи двести десять рублей, без доплаты для соответствия МРОТ.

Алина Манжеева, сотрудница ресбольницы также обратилась к президенту. Будучи в декретном отпуске, у нее возникли вопросы, касающиеся размера оплаты труда.

Кроме того, молодая мама столкнулась с проблемой устройства ребенка в логопедический детский сад.

По итогам личного приема заявителей Главой Калмыкии были даны соответствующие поручения и установлены конкретные сроки их исполнения. Сегодня Глава Калмыки провел очередной прием граждан, которые обратились к президенту во время прямой линии. Алексей Орлов рассмотрел обращение сотрудниц лечебных заведений. Так, элистинка Лидия Доржиева рассказала, что несколько месяцев назад устроилась на работу в онкодиспансер сестрой-хозяйкой. По словам женщины, ей все это время выдавали только оклад три тысячи двести десять рублей, без доплаты для соответствия МРОТ.Алина Манжеева, сотрудница ресбольницы также обратилась к президенту. Будучи в декретном отпуске, у нее возникли вопросы, касающиеся размера оплаты труда.Кроме того, молодая мама столкнулась с проблемой устройства ребенка в логопедический детский сад.По итогам личного приема заявителей Главой Калмыкии были даны соответствующие поручения и установлены конкретные сроки их исполнения.



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