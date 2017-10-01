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Сегодня, 11:51

В Элисте установлена мемориальная доска Бадме Эрдниеву


В Элисте установлена мемориальная доска Бадме ЭрдниевуВ Элисте установлена мемориальная доска известному драматургу, заслуженному деятелю искусств Калмыкии Бадме Эрдниевичу Эрдниеву. Жизнь и творчество его является неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа. На открытие памятного знака пришли родственники, друзья и коллеги

Это моя давняя мечта увековечить память отца, установить мемориальную доску на доме, в котором он жил и творил, скажет в своем выступлении дочь известного драматурга Энна Гришкина. В этом году отмечается 111-летие со дня рождения Бадмы Эрдниевича Эрдниева. Трудился он на разных ответственных должностях, в том числе партийных. Был начальником управления культуры, по нынешним меркам – министром, директором Калмыцкого драматического театра. Написал пьесы «Читайте газеты», «Кто кого», «За Родину» «Белый месяц», «Сяяхля» и другие произведения, которые были поставлены в Москве во время Декады калмыцкой литературы и искусства в 50-х годах. Бадма Эрдниевич стоял также у истоков калмыцкой печати. Вместе с народом испытал тяготы Сибирской ссылки. Семья попала в Красноярский край. Грамотному специалисту предложили работать директором сельской школы. По стопам отца пошла и младшая дочь Энна Бадмаевна. За ее плечами – 50 лет педагогического стажа.

Бадма Эрдниевич был удивительно доброжелательным и отзывчивым человеком. Всегда помогал молодым найти свою нишу в сфере культуры. Так о нем говорят те, кто знал и работал с ним. Как вспоминает Светлана Ользятиева, он принимал ее на работу в республиканскую библиотеку в далеком 62 году.

Бывший министр культуры Калмыцкой АССР Клара Сельвина рассказывает, что лично знала Бадму Эрдниевича. Родители хорошо общались. Жили вместе в этом доме. По ее словам, Бадма Эрдниев из того поколения, которое отличало трудолюбие и целеустремленность.

Ветеран педагогического труда Павел Годаев говорит, что жизнь и творчество Эрдниева – это неотъемлемая часть культурного наследия нашего народа. В фонде национального музея хранится множество подлинных документов, книги и фотографии, связанных с именем Бадмы Эрдниевича.

Благодарные потомки навсегда сохранят память об известном драматурге, писателе. Его называли аксакалом калмыцкой культуры. Для правнучки Киры Бадугиновой, которая пришла на открытие памятного знака, яркая творческая жизнь прадеда станет примером для подражания и стимулом достойно продолжить его дело.



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