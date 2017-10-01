В Октябрьском районе Калмыкии завершается уборка риса. По данным районного отдела АПК в этом году было засеяно 3270 гектаров, что на 60 гектаров больше, чем в прошлом году. Валовой сбор составил 12 тысяч 397 тонн. Уже скошено более 3 тысяч гектаров. По словам специалистов, с плодородных участков средняя урожайность составила 43 центнера с гектара. Более того, уже сегодня удается реализовать часть собранного рисового зерна. Об этом сообщила по телефону главный агроном Октябрьского района. В Октябрьском районе Калмыкии завершается уборка риса. По данным районного отдела АПК в этом году было засеяно 3270 гектаров, что на 60 гектаров больше, чем в прошлом году. Валовой сбор составил 12 тысяч 397 тонн. Уже скошено более 3 тысяч гектаров. По словам специалистов, с плодородных участков средняя урожайность составила 43 центнера с гектара. Более того, уже сегодня удается реализовать часть собранного рисового зерна. Об этом сообщила по телефону главный агроном Октябрьского района.



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