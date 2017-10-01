Новый генотип каракульских овец оценен по достоинству

Итоги жатвы и окотной кампании стали главными темами сегодняшнего брифинга министра сельского хозяйства региона Баатра Болаева. Как он сообщил, в Калмыкии уже собрана большая часть урожая риса. Также в хозяйствах ведется сев озимых культур. Обеспеченность кормами на сегодня составляет почти 100 процентов. Также на брифинге говорили о зимовке скота. Пока все идет по плану.



Кстати, по словам руководителя аграрного ведомства, в скором времени возобновятся и сельскохозяйственные ярмарки. А что касается финансирования сельскохозяйственной отрасли на 2018 год, то как сообщил Болаев, оно сохранится на уровне этого года. Об этом стало известно в ходе работы главного аграрного форума страны «Золотая осень 2017». Степной регион ежегодно принимает в нем участие. И в этот раз золотой медалью «За создание новых генотипов каракульских овец черной и серой окраски» удостоился Калмыцкий НИИ сельского хозяйства имени Нармаева. Стоит отметить, что разведением каракульских овец занимаются два фермерских хозяйства в Юстинском районе – «Эрдниевский» и «Полынный». Сегодня задача животноводов: увеличить численность поголовья для получения госзаказов на производство ценного руна. Итоги жатвы и окотной кампании стали главными темами сегодняшнего брифинга министра сельского хозяйства региона Баатра Болаева. Как он сообщил, в Калмыкии уже собрана большая часть урожая риса. Также в хозяйствах ведется сев озимых культур. Обеспеченность кормами на сегодня составляет почти 100 процентов. Также на брифинге говорили о зимовке скота. Пока все идет по плану.Кстати, по словам руководителя аграрного ведомства, в скором времени возобновятся и сельскохозяйственные ярмарки. А что касается финансирования сельскохозяйственной отрасли на 2018 год, то как сообщил Болаев, оно сохранится на уровне этого года. Об этом стало известно в ходе работы главного аграрного форума страны «Золотая осень 2017». Степной регион ежегодно принимает в нем участие. И в этот раз золотой медалью «За создание новых генотипов каракульских овец черной и серой окраски» удостоился Калмыцкий НИИ сельского хозяйства имени Нармаева. Стоит отметить, что разведением каракульских овец занимаются два фермерских хозяйства в Юстинском районе – «Эрдниевский» и «Полынный». Сегодня задача животноводов: увеличить численность поголовья для получения госзаказов на производство ценного руна.



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