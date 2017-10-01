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Сегодня, 11:46

Городские коммунальные службы полностью готовы к запуску котельных


Городские коммунальные службы полностью готовы к запуску котельныхТепло в дома элистинцев поступит вовремя, то есть 15 октября. Об этом сегодня нам сообщили представители городской администрации. Ну, а подготовка к отопительному сезону началась еще в апреле, когда в городе отключили тепло. Так что за это время был проделан определенный фронт работы. Это ремонт не только тепловых сетей, но и котельных города.

До начала отопительного сезона остаются считанные дни. Хотя многие горожане уже жалуются на холод в квартирах. И используют обогреватели. Между тем, не было случая, чтобы в дома элистинцев тепло не поступало вовремя, говорят энергетики, которые приступили к ремонтным работам еще весной. На сегодняшний день комиссией приняты все 29 котельных. Была произведена не только замена старых котлов, но и установлено новое современное оборудование, мощность которого позволяет заменить работу сразу трех старых котлов. Как например, в котельной «Северная». Отсюда тепло будет подаваться, как и прежде в близлежащие жилые дома, а также в новые постройки, расположенные в зоне 10-го микрорайона.

Кроме того, проводится замена отопительных сетей. Кстати, теперь от воздушных тепловых труб в городе избавляются, и используют более современный технологичный материал, который может прослужить более 50 лет. Таким образом, теплосеть защищается от негативного воздействия окружающей среды. Обнаруженные значительные повреждения решено не латать, а произвести полную замену. В основном это касается восточной части Элисты, говорит главный инженер Энергосервиса Владимир Лакшинов. Отопление в Элисте включат 15 октября. Хотя все зависит от погоды.

Также в районах республики проделан определенный фронт работы, согласно утвержденному графику. Кстати, там отказываются от централизованной подачи тепла. С экономической точки зрения неэффективно отапливать квартиры, в которых не проживают люди. В эти дни продолжается работа по переводу на автономное отопление не только многоквартирных домов, но и социальных объектов. Это касается Юстинского и Ики-Бурульского районов. До 15 октября здесь подключат лечебные учреждения.

Так что своевременная профилактическая работа, уверены коммунальщики, позволит обеспечить стабильное функционирование системы теплоснабжения в зимний период.



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