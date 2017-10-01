Cитуация с энтеровирусной инфекцией остается напряженной

В двух детских садах Элисты ситуация с энтеровирусной инфекцией остается напряженной, об этом сегодня сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. И хотя работа дошкольных учреждений осуществляется в штатном режиме, отопление включено не во всех учреждениях. По данным еженедельного мониторинга во многих группах температура воздуха опускается ниже 22 градусов, что противоречит нормам СанПина. С началом учебного года в эпидемический процесс вовлечены и школы. Отопительный сезон в социальных объектах уже начат в 5 районах. Как сообщают в ведомстве, резкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. Впрочем, начало распространения гриппа в регионе специалисты Роспотребнадзора ожидают не раньше ноября. В двух детских садах Элисты ситуация с энтеровирусной инфекцией остается напряженной, об этом сегодня сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. И хотя работа дошкольных учреждений осуществляется в штатном режиме, отопление включено не во всех учреждениях. По данным еженедельного мониторинга во многих группах температура воздуха опускается ниже 22 градусов, что противоречит нормам СанПина. С началом учебного года в эпидемический процесс вовлечены и школы. Отопительный сезон в социальных объектах уже начат в 5 районах. Как сообщают в ведомстве, резкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. Впрочем, начало распространения гриппа в регионе специалисты Роспотребнадзора ожидают не раньше ноября.



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