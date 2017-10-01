Распространение гриппа в регионе ожидается не раньше ноября

Резкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. Начало распространения гриппа в регионе специалисты ожидают не раньше ноября. Профильными ведомствами уже реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику гриппа и ОЭРВЭИ. В региональном Управлении Роспотребнадзора работает «горячая» линия. Граждане могут получить информацию о прививках, в том числе о составе вакцины, ограничительных мероприятиях, соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, квартирах и на рабочих местах. Звонки по будням принимаются с 10 до 17 часов. По телефону: 4-12-17 Резкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. Начало распространения гриппа в регионе специалисты ожидают не раньше ноября. Профильными ведомствами уже реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику гриппа и ОЭРВЭИ. В региональном Управлении Роспотребнадзора работает «горячая» линия. Граждане могут получить информацию о прививках, в том числе о составе вакцины, ограничительных мероприятиях, соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, квартирах и на рабочих местах. Звонки по будням принимаются с 10 до 17 часов. По телефону: 4-12-17



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