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Вчера, 11:52

Ушел из жизни Заслуженный врач России Михаил Игнатьевич Эренценов


Ушел из жизни Заслуженный врач России Михаил Игнатьевич ЭренценовПечальная весть. На 79 году жизни после продолжительной болезни скончался Заслуженный врач России Михаил Игнатьевич Эренценов. Почетный гражданин Калмыкии, уроженец села Яшалта, выпускник Новосибирского мединститута, он внес большой вклад в становление и развитие урологической службы в регионе. Также он уделял большое внимание вопросам, касающимся влияния экологии на здоровье человека в Калмыкии. За большой вклад в развитие здравоохранения региона он награжден Орденом Дружбы народов. Соболезнования родным и близким Михаила Эренценова передали Глава республики, спикер Народного хурала, председатель правительства и многие другие.



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