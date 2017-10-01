В перинатальном центре продолжается неделя грудного вскармливания

Неделя, посвященная грудному вскармливанию, проходит в Республиканском перинатальном центре. Будущим мама рассказывают о важности грудного молока для ребенка впервые годы жизни. Подобные акции проходят в 172 странах мира.



Доказано, что грудное молоко является идеальной пищей для ребенка, особенно в первые месяцы жизни. Его не заменят никакие самые современные искусственные молочные смеси. Содержащиеся в материнском молоке биологически активные вещества, гормоны, ферменты обеспечивают правильное развитие и формирование организма; антитела, иммунные комплексы, живые клетки женского молока предохраняют младенца от различных заболеваний. Уже с первыми каплями новорождённый получает естественную иммунизацию. В республиканском перинатальном центре уже несколько лет применяется практика раннего прикладывания к груди. А с прошлого года этот контакт «кожа к коже» стали проводить и после операции «кесарево сечение».



Процент детей, находящихся на грудном вскармливании, в республике сегодня один из самых высоких по стране - почти 85 процентов. Как правильно прикладывать ребенка к груди учат еще в родильном доме. Юлия Ведяшкина ждет уже третьего малыша, вопрос о том, каким способом кормить его, не стоит.



В рамках недели грудного вскармливания перед будущими мамами выступили педиатры, акушеры-гинекологи, медицинские психологи, а также уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Умгаева.



Помимо лекций с будущими мамами была также проведена познавательная викторина. Неделя, посвященная грудному вскармливанию, проходит в Республиканском перинатальном центре. Будущим мама рассказывают о важности грудного молока для ребенка впервые годы жизни. Подобные акции проходят в 172 странах мира.Доказано, что грудное молоко является идеальной пищей для ребенка, особенно в первые месяцы жизни. Его не заменят никакие самые современные искусственные молочные смеси. Содержащиеся в материнском молоке биологически активные вещества, гормоны, ферменты обеспечивают правильное развитие и формирование организма; антитела, иммунные комплексы, живые клетки женского молока предохраняют младенца от различных заболеваний. Уже с первыми каплями новорождённый получает естественную иммунизацию. В республиканском перинатальном центре уже несколько лет применяется практика раннего прикладывания к груди. А с прошлого года этот контакт «кожа к коже» стали проводить и после операции «кесарево сечение».Процент детей, находящихся на грудном вскармливании, в республике сегодня один из самых высоких по стране - почти 85 процентов. Как правильно прикладывать ребенка к груди учат еще в родильном доме. Юлия Ведяшкина ждет уже третьего малыша, вопрос о том, каким способом кормить его, не стоит.В рамках недели грудного вскармливания перед будущими мамами выступили педиатры, акушеры-гинекологи, медицинские психологи, а также уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Умгаева.Помимо лекций с будущими мамами была также проведена познавательная викторина.



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