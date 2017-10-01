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Вчера, 17:00

Повышение заработной платы бюджетникам – главная тема заседания президиума правительства


Повышение заработной платы бюджетникам – главная тема заседания президиума правительстваОтчет по оплате труда держит заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева. С учетом индексаций, произведенных в текущем году, с 1 октября медицинские работники получают зарплату, которая и будет соответствовать целевым показателям 2017 года.

Достигнет запланированного уровня и зарплата учителей и воспитателей. Однако, существуют проблемы с некоторыми работниками, занятыми в системе дополнительного образования. На этом и акцентирует внимание профильный министр Николай Манцаев.

В сфере культуры та же самая ситуация. Низкой остается зарплата именно у работников ряда муниципальных учреждений.

Но, как отмечает, главный финансист республики, в целом, ситуация положительная. Очевидны результаты предпринимаемых Правительством мер по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы. В 2017 году мероприятия были продолжены.

Средства на эти цели в консолидированном бюджете этого года были предусмотрены в полном объеме. Там значилась сумма 283 миллиона рублей.

Председатель Правительства Игорь Зотов требует усилить работу некоторых муниципальных образований в этом направлении.

По данным министра финансов, произведены расчеты уже на 2018 год. Запланированная сумма весьма значительная.

Средства на 2018 год предусмотрены и на создание подразделения пожарной части в поселке Улан- Хол. Всего же на территории Калмыкии планируют поэтапно создать не менее 8 противопожарных служб с численностью 135 человек. Полномочия распорядителя средств осуществляет Управление электронного Правительства, через подведомственное учреждение «Центр гражданской защиты»



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