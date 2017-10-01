В клубе "Десантник" прошел митинг, посвященный началу учебного года

Сегодня глава региона Алексей Орлов принял участие в торжественном митинге, посвященном началу нового учебного года военно-патриотического клуба «Десантник» имени Санчирова. Также в мероприятии приняли участие учащиеся казачьих классов республики и сотрудники МЧС. За высокие показатели были поощрены лучшие воспитанники клуба, которые удостоились звания вице-младший сержант. Алексей Орлов отметил, что работа таких клубов вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.



Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба «Десантник» доказали, что не зря являются участниками многих фестивалей и конкурсов. Сегодня глава региона Алексей Орлов принял участие в торжественном митинге, посвященном началу нового учебного года военно-патриотического клуба «Десантник» имени Санчирова. Также в мероприятии приняли участие учащиеся казачьих классов республики и сотрудники МЧС. За высокие показатели были поощрены лучшие воспитанники клуба, которые удостоились звания вице-младший сержант. Алексей Орлов отметил, что работа таких клубов вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.Показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба «Десантник» доказали, что не зря являются участниками многих фестивалей и конкурсов.



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