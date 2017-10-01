В Калмыкии появится новая модель развития творчества школьников

Калмыкия присоединится к регионам, где появится новая модель развития творчества школьников. Детский технопарк «Кванториум». Это комплекс современных лабораторий и мастерских по разным технологическим направлениям. Сегодня на рабочем совещание у главы региона обсудили ряд важных моментов в реализации проекта. Как подчеркнул Алексей Орлов, этому вопросу было уделено внимание и на заседании Госсовета. Правительством степного региона подготовительная работа была начата задолго. Как было доложено, почти готов пакет документов, который будет направлен в Министерство образования и науки для участия в конкурсном отборе. При положительном решении вопроса, на реализацию проекта будет выделена субсидия: 6 % из республиканской казны, и 94 из федеральной. Помимо того, что ведомства определились с площадкой под технопарк, готовится законодательная база, и заложены средства в бюджете на сумму 3 миллиона рублей. Калмыкия присоединится к регионам, где появится новая модель развития творчества школьников. Детский технопарк «Кванториум». Это комплекс современных лабораторий и мастерских по разным технологическим направлениям. Сегодня на рабочем совещание у главы региона обсудили ряд важных моментов в реализации проекта. Как подчеркнул Алексей Орлов, этому вопросу было уделено внимание и на заседании Госсовета. Правительством степного региона подготовительная работа была начата задолго. Как было доложено, почти готов пакет документов, который будет направлен в Министерство образования и науки для участия в конкурсном отборе. При положительном решении вопроса, на реализацию проекта будет выделена субсидия: 6 % из республиканской казны, и 94 из федеральной. Помимо того, что ведомства определились с площадкой под технопарк, готовится законодательная база, и заложены средства в бюджете на сумму 3 миллиона рублей.



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