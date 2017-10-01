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Вчера, 11:50

Яшалте – 140 лет


Яшалте – 140 летВ эти выходные отметили 140-й день рождения села Яшалта. Дата очень солидная. К этому юбилею местные жители подошли с отличными результатами. Об этом не раз говорили многочисленные гости. Среди самых почетных – уроженец Яшалтинского района, председатель калмыцкого парламента Анатолий Козачко.

Событие знаменательное - Яшалте 140 лет со дня основания.
В праздничной колонне по праву и те, кто отдал немало лет, чтобы родной край становился лучше и краше, и те, кто продолжает эстафету славных дел. Учителя, врачи, работники культуры, электрики, пожарные, предприниматели. И, конечно же, труженики полей. Они в этом году побили рекорд, собрав 170 тыс тонн зерна. Это лучший результат за последние несколько лет. По труду и награда. Дипломы победителей и призеров получают руководители сельхозпредприятий Тракт, Яшалтинский, Буругшун, и фермерских хозяйств – «Сергиенко», «Божинский», «Фербер».

На празднике и много гостей. Разделить радость своих близких соседей приехали казаки из Сальска. В районе три казачьих общества. Руководство отмечает их вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Активно ведется подготовка к службе в армии, а самых юных отбирают и направляют на учебу в кадетские корпуса.

Население заметно увеличилось. Возвращаются в родные Пенаты многие из тех, кто учился в других городах, и, кто пробовал устроить свою жизнь за пределами района. Потому и неудивительно, что на улицах Яшалты, как и, впрочем, на празднике – много детей. А главное, они имеют возможность с пользой проводить досуг. Музыкальная школа с 2015 года с честью отстаивает звание «Лучшая сельская музыкальная школа Калмыкии». Среди многочисленных наград – Премия Главы региона, которую получили 7 воспитанников. В Яшалте свой Центр детского творчества, ведущий летопись с 1953 года. Сегодня здесь действуют 25 творческих кружков, объединяющих более 300 детей. Здесь тоже могут похвастаться успехами. Но, особую гордость вызывает детская студия телевидения, благодаря которой, яшалтинцы в курсе всех важных событий, происходящих в районе.

В праздничных мероприятиях участвуют и другие сельские поселения. Мынычское СМО подошло к этому очень творчески. Их подворье было в центре внимания и участников и гостей.

Кульминация праздника – чествование ветеранов войны и труда. Многие из них были удостоены звания «Почетный житель села Яшалта». Важным было услышать обращение бывшего фронтовика Ивана Вдовицкого, который уверен, что у страны надежный щит, патриотический настрой и сила духа ее жителей.



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