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Вчера, 11:49

В дома бурульцев пришла долгожданная вода


В дома бурульцев пришла долгожданная водаВ минувшую субботу городовиковцы с размахом отметили день района и день города. На главной городской площади собрались сотни жителей и гостей района. Праздничные гулянья продолжались до поздней ночи. Поздравить жителей приехал глава Калмыкии Алексей Орлов.

Праздничные мероприятия традиционно начались с выставок сельскохозяйственной продукции городовиковских производителей, включая изделия ручной работы, ярмарку хлеба и мёда. Отдельно были представлены спортивные и творческие достижения педагогов и учащихся местных школ, Дома детского творчества, Центра дополнительного образования. На выставке подворий каждое поселение представило быт и традиции своих жителей. Мужчины и женщины в национальных костюмах в стихах и песнях восхваляли свои сёла, приглашая всех отведать угощения. Столы поражали многообразием привычных и диковинных блюд, овощей и фруктов, приготовленных и выращенных заботливыми руками селян. Торжественная церемония добавила зрелищности и эмоциональности.

Поздравить с Днём рождения города и района городовиковцев приехал глава республики Алексей Орлов. Но прежде на рабочем совещании руководитель РМО Батыр Петров рассказал о социально-экономическом развитии.

Ну а уже после глава республики Алексей Орлов пожелал всем благополучия, оптимизма, крепкого здоровья, праздничного настроения и успехов во всех добрых делах.

Кстати в этот день свой день рождения отметил президент страны Владимир Путин. Алексей Орлов вместе с городовиковцами поздравил с юбилеем Главу государства.

В этот день многие жители района были награждены почетными грамотами, дипломами и ценными подарками. За добросовестный и многолетний труд были отмечены педагоги, сельхозработники. Алексей Орлов вместе с гостями посетил подворье каждого муниципалитета.

В этот день радостное событие произошло и в поселке Бурул. В домах местных жителей появилась живительная влага. Разделить радость сельчан приехали многочисленные гости. Глава республики Алексей Орлов вручил старожилу села Зинаиде Манжиковой денежный сертификат.

По словам бурульцев они на протяжении многих лет ждали, когда в их домах появится вода.

Так что праздник удался на славу.
Не менее насыщенной и интересной была вечерняя программа, запомнившаяся большим концертом с участием артистов. Завершилось всё роскошным фейерверком.



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