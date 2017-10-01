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Вчера, 21:23

В Сарпинском районе состоится военно-историческая реконструкция


В полдень воскресенья жители Калмыкии смогут стать свидетелями уникального события. В Сарпинском районе состоится военно-историческая реконструкция контрудара на село Садовое осенью 1942 года. Его осуществил сводный отряд полковника Ефрема Макарчука. В реконструкции будет задействована советская и немецкая бронетехника, орудия и минометы разных калибров, стрелковое оружие и снаряжение времен Великой Отечественной войны. В полуторачасовом действе участвуют представители военно-исторических клубов Волгограда, Ростова-на-Дону, Воронежа, учащиеся садовских школ и местные жители.



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