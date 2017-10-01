Территории многоэтажных домов Элисты будут благоустроены

К десятому ноября все 10 дворовых территорий многоэтажных домов Элисты будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Отремонтируют проезд, организуют парковки, игровые площадки, заработает уличное освещение. Об этом сегодня шла речь на заседании межведомственной комиссии, которую возглавляет Алексей Орлов. Также в намеченные сроки будут проведены работы в парке «Дружба» и сквере Сергия Радонежского. До конца года на федеральные и республиканские средства еще в Ики-Бурульском и Яшалтинском районах будут созданы комфортные условия для проживания жителей. Алексей Орлов подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы приоритетный проект в регионе заработал и дал эффективный результат.



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