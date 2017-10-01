Калмыкия впервые примет участие в каспийской неделе моды. Мероприятие, призванное объединить дизайнеров одежды со всех прикаспийских регионов и не только, пройдет в начале ноября в Астрахани уже в 6-й раз. Татьяны Шолоховой выясняла, какую коллекцию представит на неделе моды степная республика.



Каспийский показ - это событие в мире моды. Он значится в сезонном календаре российских дизайнеров. Это не только площадка для демонстрации последних тенденций, обмена профессиональным опытом, но и место новых деловых контактов между авторами, производителями и продавцами. Два раза в год модельеры из более чем 20 стран демонстрируют новейшие коллекции одежды. В их числе Монако и Иран. Калмыкия получила приглашение приять участие в модной неделе впервые.



Нашу республику представит дизайнерская студия «Иньглян». Здесь уже вовсю идут работы по созданию новой уникальной коллекции одежды в ойратском стиле. Каждый наряд будет представлять девушка – модель. Конечно, сами эскизы держатся пока в секрете, но некоторыми подробностями с нами поделилась Байрта Тостаева. Вдохновила на создание коллекции, прежде всего, богатая история калмыков.



К участию в грандиозном шоу приглашены 10 девушек-моделей из Калмыкии и несколько молодых дизайнеров. Они представят свое видение современной моды.



Шестой сезон Каспийской недели модной одежды пройдет с 9 по 12 ноября в Астрахани. Калмыкия впервые примет участие в каспийской неделе моды. Мероприятие, призванное объединить дизайнеров одежды со всех прикаспийских регионов и не только, пройдет в начале ноября в Астрахани уже в 6-й раз. Татьяны Шолоховой выясняла, какую коллекцию представит на неделе моды степная республика.Каспийский показ - это событие в мире моды. Он значится в сезонном календаре российских дизайнеров. Это не только площадка для демонстрации последних тенденций, обмена профессиональным опытом, но и место новых деловых контактов между авторами, производителями и продавцами. Два раза в год модельеры из более чем 20 стран демонстрируют новейшие коллекции одежды. В их числе Монако и Иран. Калмыкия получила приглашение приять участие в модной неделе впервые.Нашу республику представит дизайнерская студия «Иньглян». Здесь уже вовсю идут работы по созданию новой уникальной коллекции одежды в ойратском стиле. Каждый наряд будет представлять девушка – модель. Конечно, сами эскизы держатся пока в секрете, но некоторыми подробностями с нами поделилась Байрта Тостаева. Вдохновила на создание коллекции, прежде всего, богатая история калмыков.К участию в грандиозном шоу приглашены 10 девушек-моделей из Калмыкии и несколько молодых дизайнеров. Они представят свое видение современной моды.Шестой сезон Каспийской недели модной одежды пройдет с 9 по 12 ноября в Астрахани.



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