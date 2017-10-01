Нововведения в налоговой системе

В налоговой инспекции сейчас стало заметно многолюднее. В очередь к специалисту выстраиваются владельцы собственности, которым в эти дни пришли уведомления об оплате имущественного налога и у которых есть вопросы.



В очереди и Киштя Бакаева. В руках у пенсионерки уведомление об уплате налогов на имущество, землю и транспорт. Рассказывает, что до этого, являясь собственником двух квартир и гаражей, была освобождена от имущественного налога. Пообщавшись со специалистами налоговой службы, она узнала, о некоторых нововведениях, вступивших в силу с прошлого года, о том, что расчеты произведены по новым правилам.



Специалисты уточняют, что ранее действовавшие федеральные льготы сохранены. Изменен лишь порядок применения. Льготник будет обязан заплатить налог только с одного из объектов недвижимости, находящихся в его собственности.



В ряде муниципалитетов, в том числе и в Элисте, в льготную категорию включили и многодетные семьи. Этот вид налогообложения претерпел кардинальные изменения. С прошлого года имущественный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья. Она максимально приближена к рыночной. Понятно, что не всем расценки оказались бы по карману. С целью снизить налоговое бремя, на правительственном уровне был принят ряд мер. Одна из действенных - это налоговый вычет. Если эта квартира, то из общей площади – вычитается 20 квадратных метров, если комната – 10, жилой дом – минус 50 кв. метров. Оставшиеся после вычета квадратные метры и подлежат налогообложению.



Кроме того, при расчетах налога на имущество применяется понижающий коэффициент. Касается это в большей степени – вновь вводимых объектов. При этом предусмотрено постепенное его повышение.



А главное, в республике действует единая налоговая ставка на имущество, она установлена - на уровне 0,3 %.. Такая же в Элисте и на землю. А в районах, ставка земельного налога на прежнем уровне - 0,15%.



Заплатить налоги надо будет до 1 декабря. Суммы указаны в сводных налоговых уведомлениях, рассылаемых по почте или в электронном виде. При возникновении спорных вопросов нужно обратиться в налоговые органы на местах. А 10 и 11 октября – объявлены «Днями открытых дверей». В налоговой инспекции сейчас стало заметно многолюднее. В очередь к специалисту выстраиваются владельцы собственности, которым в эти дни пришли уведомления об оплате имущественного налога и у которых есть вопросы.В очереди и Киштя Бакаева. В руках у пенсионерки уведомление об уплате налогов на имущество, землю и транспорт. Рассказывает, что до этого, являясь собственником двух квартир и гаражей, была освобождена от имущественного налога. Пообщавшись со специалистами налоговой службы, она узнала, о некоторых нововведениях, вступивших в силу с прошлого года, о том, что расчеты произведены по новым правилам.Специалисты уточняют, что ранее действовавшие федеральные льготы сохранены. Изменен лишь порядок применения. Льготник будет обязан заплатить налог только с одного из объектов недвижимости, находящихся в его собственности.В ряде муниципалитетов, в том числе и в Элисте, в льготную категорию включили и многодетные семьи. Этот вид налогообложения претерпел кардинальные изменения. С прошлого года имущественный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья. Она максимально приближена к рыночной. Понятно, что не всем расценки оказались бы по карману. С целью снизить налоговое бремя, на правительственном уровне был принят ряд мер. Одна из действенных - это налоговый вычет. Если эта квартира, то из общей площади – вычитается 20 квадратных метров, если комната – 10, жилой дом – минус 50 кв. метров. Оставшиеся после вычета квадратные метры и подлежат налогообложению.Кроме того, при расчетах налога на имущество применяется понижающий коэффициент. Касается это в большей степени – вновь вводимых объектов. При этом предусмотрено постепенное его повышение.А главное, в республике действует единая налоговая ставка на имущество, она установлена - на уровне 0,3 %.. Такая же в Элисте и на землю. А в районах, ставка земельного налога на прежнем уровне - 0,15%.Заплатить налоги надо будет до 1 декабря. Суммы указаны в сводных налоговых уведомлениях, рассылаемых по почте или в электронном виде. При возникновении спорных вопросов нужно обратиться в налоговые органы на местах. А 10 и 11 октября – объявлены «Днями открытых дверей».



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