Во Владикавказе стартовал медиафестиваль "Восхождение"

В эти минуты во Владикавказе проходит открытие третьего всероссийского медиафестиваля «Восхождение». Журналисты, блогеры, фотографы из Карелии, Владимира, Тулы, Дагестана и других городов собрались столице Северной Осетии, чтобы побороться за победу в 14 номинациях. Для участия в фестивале заявлено более 200 работ, из которых оргкомитет отобрал 67 лучших. Среди них и телевизионный очерк нашего корреспондента Санджирмы Батаевой «Конкурс сказителей».



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