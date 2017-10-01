В Калмыкии началась масштабная реконструкция сельских домов культуры

2017-й год для сферы культуры республики стал поистине знаковым. Впервые за долгое время в Калмыкии началась масштабная реконструкция семи сельских домов культуры. Профильный министр Хонгор Эльбиков проинспектировал ход работ на четырех объектах.



В малодербетовском доме культуры с раннего утра кипит работа. Чуть больше месяца назад подрядная организация взялась за объект, сейчас ведётся демонтаж, почти готова пристройка, где будут располагаться гримерные. В здании 78-го года постройки проводился лишь косметический ремонт. Масштабная реконструкция стала возможной благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Здесь заменят окна, двери, электропроводку, предусмотрено увеличение зрительного зала, освещение сцены, благоустройство прилегающей территории. Всего будет освоено около 11 миллионов рублей.



Объект сдадут в конце следующего года, но, несмотря на это творческие коллективы уходить в долгосрочный отпуск не намерены. В прошлом году на федеральную субсидию ДК приобрел комфортабельный автобус для выездных концертов, в том числе в отдаленные поселки района.



А вот жители села Тундутово уже через неделю торжественно откроют местный дом культуры после текущего ремонта. Уже закончена внутренняя отделка, заменены окна, полы, сцена. Местные жители не остались в стороне и принимали самое активное участие, помогали «кто, чем может» под родные напевы прославленного народного коллектива.



В Ергененском уже и забыли, когда в последний раз проводили торжества с размахом. 5 лет назад дом культуры сгорел из-за неисправности электропроводки. Но местные жители не привыкли опускать руки. Своими силами провели два благотворительных концерта в Элисте, нашли спонсоров. Удалось собрать 300 тысяч рублей. Этого хватило на проектно-сметную документацию. Такая инициатива не могла остаться незамеченной, и дом культуры вошел в программу устойчивое развитие сельских территорий. В 2018 году в небольшом поселке появится новое место досуга общей стоимостью 28 миллионов рублей.



По той же программе предусмотрен и капитальный ремонт в Троицком. Центр культуры такого крупного районного центра давно нуждался в обновлении. После реконструкции вместительность зрительного зала ДК увеличится в 2 раза, появится двухуровневая библиотека.



Впервые за долгое время в республике началась такая масштабная работа по строительству и реконструкции домов культуры. В текущем году на эти цели было выделено 23 миллиона рублей, причем львиную долю составили федеральные средства. В следующем году на завершение реконструкции 5-ти и строительства двух объектов республика получит 66 миллионов. Каждый из них будет оснащен пандусами, оборудованием и техникой,



С вводом новых ДК в разы увеличатся и возможности, которые нельзя не использовать. В связи с чем, министр обратился к работникам культуры уже сегодня продумывать план работы, уходить от шаблонных мероприятий. Ну а что касается районов и поселков, не вошедших в программу по реконструкции, то в минкульте уже принимают заявки на 2019-20 годы. 2017-й год для сферы культуры республики стал поистине знаковым. Впервые за долгое время в Калмыкии началась масштабная реконструкция семи сельских домов культуры. Профильный министр Хонгор Эльбиков проинспектировал ход работ на четырех объектах.В малодербетовском доме культуры с раннего утра кипит работа. Чуть больше месяца назад подрядная организация взялась за объект, сейчас ведётся демонтаж, почти готова пристройка, где будут располагаться гримерные. В здании 78-го года постройки проводился лишь косметический ремонт. Масштабная реконструкция стала возможной благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Здесь заменят окна, двери, электропроводку, предусмотрено увеличение зрительного зала, освещение сцены, благоустройство прилегающей территории. Всего будет освоено около 11 миллионов рублей.Объект сдадут в конце следующего года, но, несмотря на это творческие коллективы уходить в долгосрочный отпуск не намерены. В прошлом году на федеральную субсидию ДК приобрел комфортабельный автобус для выездных концертов, в том числе в отдаленные поселки района.А вот жители села Тундутово уже через неделю торжественно откроют местный дом культуры после текущего ремонта. Уже закончена внутренняя отделка, заменены окна, полы, сцена. Местные жители не остались в стороне и принимали самое активное участие, помогали «кто, чем может» под родные напевы прославленного народного коллектива.В Ергененском уже и забыли, когда в последний раз проводили торжества с размахом. 5 лет назад дом культуры сгорел из-за неисправности электропроводки. Но местные жители не привыкли опускать руки. Своими силами провели два благотворительных концерта в Элисте, нашли спонсоров. Удалось собрать 300 тысяч рублей. Этого хватило на проектно-сметную документацию. Такая инициатива не могла остаться незамеченной, и дом культуры вошел в программу устойчивое развитие сельских территорий. В 2018 году в небольшом поселке появится новое место досуга общей стоимостью 28 миллионов рублей.По той же программе предусмотрен и капитальный ремонт в Троицком. Центр культуры такого крупного районного центра давно нуждался в обновлении. После реконструкции вместительность зрительного зала ДК увеличится в 2 раза, появится двухуровневая библиотека.Впервые за долгое время в республике началась такая масштабная работа по строительству и реконструкции домов культуры. В текущем году на эти цели было выделено 23 миллиона рублей, причем львиную долю составили федеральные средства. В следующем году на завершение реконструкции 5-ти и строительства двух объектов республика получит 66 миллионов. Каждый из них будет оснащен пандусами, оборудованием и техникой,С вводом новых ДК в разы увеличатся и возможности, которые нельзя не использовать. В связи с чем, министр обратился к работникам культуры уже сегодня продумывать план работы, уходить от шаблонных мероприятий. Ну а что касается районов и поселков, не вошедших в программу по реконструкции, то в минкульте уже принимают заявки на 2019-20 годы.



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