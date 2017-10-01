О том, что нынешний театральный сезон для русского театра начался с перемен в прямом эфире радиопрограммы « Здесь и сейчас» сегодня рассказал его генеральный директор Виктор Хаптаханов. Теперь новый художественный руководитель театра – Артур Кочканян. Так что поклонники Мельпомены в ожидании новых интересных постановок. Уже в этом месяце состоится премьера лирической комедии современного драматурга Виктора Ляпина « Свадьба-песня». Она будет приурочена к 75-ти летнему юбилею заслуженного артиста России Александра Щеглова.



После этой премьеры труппа приступит к постановке одной из популярнейших американских пьес « Продавец дождя». Ну, а новый проект театра «Литературные вечера» даст возможность каждому из нас окунуться в мир поэзии. Со сцены театра будут звучать любимые произведения известных поэтов и писателей. Так что театральный сезон обещает быть интересным и насыщенным. О том, что нынешний театральный сезон для русского театра начался с перемен в прямом эфире радиопрограммы « Здесь и сейчас» сегодня рассказал его генеральный директор Виктор Хаптаханов. Теперь новый художественный руководитель театра – Артур Кочканян. Так что поклонники Мельпомены в ожидании новых интересных постановок. Уже в этом месяце состоится премьера лирической комедии современного драматурга Виктора Ляпина « Свадьба-песня». Она будет приурочена к 75-ти летнему юбилею заслуженного артиста России Александра Щеглова.После этой премьеры труппа приступит к постановке одной из популярнейших американских пьес « Продавец дождя». Ну, а новый проект театра «Литературные вечера» даст возможность каждому из нас окунуться в мир поэзии. Со сцены театра будут звучать любимые произведения известных поэтов и писателей. Так что театральный сезон обещает быть интересным и насыщенным.



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