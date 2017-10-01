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Вчера, 11:49

В Элисте прошел слет молодых педагогов


В Элисте прошел слет молодых педагоговВ Элисте прошел слет молодых педагогов степной столицы. Общение состоялось в новом формате «Багш пати». Молодые профессионалы показали себя в новом свете, раскрыли свои творческие способности.

«Багш пати» - это первый подобный опыт общения между молодыми педагогами. В слете приняли участие учителя практически из всех школ степной столицы, всего более 50 человек. Количество молодых людей, принявших решение посвятить свою жизнь служению детям, с каждым годом растет.

Молодые профессионалы разделились на команды, которым предстояло дать простор своей фантазии и выплеснуть накопившуюся творческую энергию. В форме эстрадной миниатюры, сценки, танца или песни им надо было рассказать о школе в разных странах мира.

Организаторы слета – Совет молодых педагогов республики. Идея собраться вместе именно в таком формате давно витала в воздухе.

Ценные призы получила самая слаженная и креативная команда. Были награждены и самые активные педагоги. Ну а главная награда, которую получили участники слета, это заряд хорошего настроения и бесценный опыт работы в команде. Они ещё раз доказали, что профессия учителя – одна из самых лучших и интересных.



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