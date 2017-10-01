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Вчера, 11:48

В школе №3 прошел необычный социальный эксперимент


В школе №3 прошел необычный социальный экспериментВ Элистинской средней школе номер 3 сегодня проходит необычный социальный эксперимент. На один день в роли учителей выступают родители учеников. В течение дня они дадут более 30 открытых уроков по самым разным предметам и направлениям. Математика, окружающий мир, музыкальный час, бизнес-игра, русский язык и даже театральный капустник. Все это под силу родителям учеников этой столичной школы. Такой необычный формат проведения традиционного дня самоуправления администрация учебного заведения ввела впервые. Цель – объединение понятий школа и семья.



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