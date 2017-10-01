Сегодня в России чествуют учителей

Веселый перезвон первого звонка, волнительный бал и тревожность перед экзаменами – любые воспоминания, связанные со школьными годами, вызывают ностальгию и умиление. Эти все события объединяет – педагог - строгий и понимающий, любимый и требовательный. Сегодня - международный день учителя.

Аккуратные стопки тетрадей на письменном столе дождались своего часа. У Галины Михайловны Даваевой учителя начальных классов 12-ой столичной школы ни минуты свободного времени. Её жизнь всецело посвящена первоклашкам. Это ее седьмой набор. Сейчас у её 1-го «А» - калмыцкий язык. В этот национальный класс 1 сентября пришли 20 семилеток. С первого дня малыши покорили её сердце. Шумные, весёлые, непосредственные.



Ровно четверть века назад Галина Михайловна провела свой первый урок. За это время она стала авторитетом для своих коллег. Любимой учительницей для почти двух сотен ребятишек, которым рядом с нею было интересно и комфортно.



С детства Галина Даваева мечтала стать педагогом, похожим на свою первую учительницу – Санджиеву Галину Батаевну – необыкновенно добрую и мудрую. В 1988- м сразу после окончания Элистинского педагогического училища пришла в школу.



Если, у этих первоклашек впереди целая школьная жизнь, то у 11- классников - горячая пора. Эти ребята из 11-го «М» Элистинской многопрофильной гимназии вышли на финишную прямую. В эту непростую для них пору рядом с будущими медиками, биологами и светилами науки их классный руководитель Светлана Владимировна Мацакова. За ее плечами уже 40 преданного служения однажды выбранной профессии. Сегодня она готовит своих уже совсем повзрослевших девчонок и мальчишек к первому в их жизни серьёзному испытанию – итоговой аттестации. Незаметно пролетели проведенные вместе годы.



Первым местом работы Светланы Мацаковой – выпускницы Калмыцкого университета - была Обильненская школа тогда еще Приозерного района. Затем Хулхутинская. Вскоре способного педагога пригласили в Управление образования методистом, 5-й год Светлана Владимировна, является председателем республиканской предметной комиссии по математике в 9-х классах. А ведь могло сложиться совсем иначе.



Кстати, в их семье два математика. Её сестра тоже учитель математики. Сегодня, Светлана Владимировна - Отличник просвещения России.



Светлана Владимировна благодарна своим коллегам и педагогам у которых приобрела бесценный опыт. И сегодня они поддерживают друг друга, делятся идеями и наработками.



Ребята признаются, что будут скучать по ее теплому взгляду, доброму слову и дельным советам.



Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор – в созданных им творениях. А учитель будет жить в мыслях и поступках своих учеников. Веселый перезвон первого звонка, волнительный бал и тревожность перед экзаменами – любые воспоминания, связанные со школьными годами, вызывают ностальгию и умиление. Эти все события объединяет – педагог - строгий и понимающий, любимый и требовательный. Сегодня - международный день учителя.Аккуратные стопки тетрадей на письменном столе дождались своего часа. У Галины Михайловны Даваевой учителя начальных классов 12-ой столичной школы ни минуты свободного времени. Её жизнь всецело посвящена первоклашкам. Это ее седьмой набор. Сейчас у её 1-го «А» - калмыцкий язык. В этот национальный класс 1 сентября пришли 20 семилеток. С первого дня малыши покорили её сердце. Шумные, весёлые, непосредственные.Ровно четверть века назад Галина Михайловна провела свой первый урок. За это время она стала авторитетом для своих коллег. Любимой учительницей для почти двух сотен ребятишек, которым рядом с нею было интересно и комфортно.С детства Галина Даваева мечтала стать педагогом, похожим на свою первую учительницу – Санджиеву Галину Батаевну – необыкновенно добрую и мудрую. В 1988- м сразу после окончания Элистинского педагогического училища пришла в школу.Если, у этих первоклашек впереди целая школьная жизнь, то у 11- классников - горячая пора. Эти ребята из 11-го «М» Элистинской многопрофильной гимназии вышли на финишную прямую. В эту непростую для них пору рядом с будущими медиками, биологами и светилами науки их классный руководитель Светлана Владимировна Мацакова. За ее плечами уже 40 преданного служения однажды выбранной профессии. Сегодня она готовит своих уже совсем повзрослевших девчонок и мальчишек к первому в их жизни серьёзному испытанию – итоговой аттестации. Незаметно пролетели проведенные вместе годы.Первым местом работы Светланы Мацаковой – выпускницы Калмыцкого университета - была Обильненская школа тогда еще Приозерного района. Затем Хулхутинская. Вскоре способного педагога пригласили в Управление образования методистом, 5-й год Светлана Владимировна, является председателем республиканской предметной комиссии по математике в 9-х классах. А ведь могло сложиться совсем иначе.Кстати, в их семье два математика. Её сестра тоже учитель математики. Сегодня, Светлана Владимировна - Отличник просвещения России.Светлана Владимировна благодарна своим коллегам и педагогам у которых приобрела бесценный опыт. И сегодня они поддерживают друг друга, делятся идеями и наработками.Ребята признаются, что будут скучать по ее теплому взгляду, доброму слову и дельным советам.Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор – в созданных им творениях. А учитель будет жить в мыслях и поступках своих учеников.



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