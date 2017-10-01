В Калмыкии построят 2 новые школы

Ещё 2 школы будут построены в степной республике в ближайшие 3 года. Об этом шла речь на встрече в Москве председателя регионального правительства Игоря Зотова с первым заместителем Министра образования и науки России Валентиной Переверзевой. Они обсудили вопросы строительства школ в республике в 2018-2020гг. Это будут 2 новые школы – в Элисте на 700 мест и в селе Троицкое на 528 мест. Кроме того будут возведены пристройки дополнительных корпусов к «Элистинскому лицею» на 300 мест, «Малодербетовской гимназии им. Б. Б. Бадмаева» на 220 мест и к «Казачьему кадетскому корпусу в Городовиковске на 360 мест. Ещё 2 школы будут построены в степной республике в ближайшие 3 года. Об этом шла речь на встрече в Москве председателя регионального правительства Игоря Зотова с первым заместителем Министра образования и науки России Валентиной Переверзевой. Они обсудили вопросы строительства школ в республике в 2018-2020гг. Это будут 2 новые школы – в Элисте на 700 мест и в селе Троицкое на 528 мест. Кроме того будут возведены пристройки дополнительных корпусов к «Элистинскому лицею» на 300 мест, «Малодербетовской гимназии им. Б. Б. Бадмаева» на 220 мест и к «Казачьему кадетскому корпусу в Городовиковске на 360 мест.



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