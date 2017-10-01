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Вчера, 10:00

С Международным днём учителя поздравил Глава региона


С Международным днём учителя поздравил Глава регионаСегодня в России чествуют учителей. Со словами искренней благодарности к представителям этой профессии в республике обратился Глава степного региона Алексей Орлов. «Республика Калмыкия всегда гордилась и гордится своими учителями, благодаря беззаветному и добросовестному труду которых наша система образования поступательно развивается. Благодаря вашему самоотверженному труду, безграничному терпению и любви к своему делу наши дети добиваются успехов в учёбе, вырастают достойными людьми, настоящими патриотами своей Родины»- говорится в поздравлении Главы республики Алексея Орлова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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