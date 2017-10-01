Сегодня – Всероссийский день гражданской обороны. В главном управлении МЧС Калмыкии чествовали лучших сотрудников службы. Гражданская оборона была создана 4 октября 1932 года. Её зарождение связано, прежде всего, с защитой населения и территорий в военное время. В июле 61 – го после реорганизации в Калмыцкой АССР появился Штаб гражданской обороны. Сейчас служба укомплектована восьмьюдесятью спасателями. Они первыми приходят на помощь пострадавшим, спасают людей на пожарах и в дорожных происшествиях. Сегодня – Всероссийский день гражданской обороны. В главном управлении МЧС Калмыкии чествовали лучших сотрудников службы. Гражданская оборона была создана 4 октября 1932 года. Её зарождение связано, прежде всего, с защитой населения и территорий в военное время. В июле 61 – го после реорганизации в Калмыцкой АССР появился Штаб гражданской обороны. Сейчас служба укомплектована восьмьюдесятью спасателями. Они первыми приходят на помощь пострадавшим, спасают людей на пожарах и в дорожных происшествиях.



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