В Москве стартовала 19-ая Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень-2017». Сегодня в Москве стартует 19-ая Российская агропромышленная выставка. Ключевым мероприятием выставки станет агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост». На нем аграрии обсудят пути повышения качества и эффективности управления производством и сельхозкооперацией, современные подходы к маркетингу и выстраиванию отношений с потребителем, перспективы внедрения новых технологий и обеспечения роста рентабельности производства. В этом году сюда съедутся более двух тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и зарубежных стран. Здесь будут представлены лучшие инвест проекты, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственная техника, оборудование, а также племенное поголовье сельскохозяйственных животных. «Золотая осень-2017». Сегодня в Москве стартует 19-ая Российская агропромышленная выставка. Ключевым мероприятием выставки станет агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост». На нем аграрии обсудят пути повышения качества и эффективности управления производством и сельхозкооперацией, современные подходы к маркетингу и выстраиванию отношений с потребителем, перспективы внедрения новых технологий и обеспечения роста рентабельности производства. В этом году сюда съедутся более двух тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и зарубежных стран. Здесь будут представлены лучшие инвест проекты, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственная техника, оборудование, а также племенное поголовье сельскохозяйственных животных.



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