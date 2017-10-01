Гражданам, пострадавшим от пожара, выплатят материальную помощь
Глава региона Алексей Орлов подписал Указы «Об оказании единовременной материальной помощи» гражданам, имущество семей которых пострадало в результате пожара. Они опубликованы на официальном сайте главы Калмыкии. Материальную помощь в виде денежной выплаты в размере сто тысяч рублей получат Сергей Пахаленко, Светлана Минкешева и Надежда Форостян. Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия при поступлении средств из республиканского бюджета поручено осуществить перечисление единовременной материальной помощи.