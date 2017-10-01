Гражданам, пострадавшим от пожара, выплатят материальную помощь

Глава региона Алексей Орлов подписал Указы «Об оказании единовременной материальной помощи» гражданам, имущество семей которых пострадало в результате пожара. Они опубликованы на официальном сайте главы Калмыкии. Материальную помощь в виде денежной выплаты в размере сто тысяч рублей получат Сергей Пахаленко, Светлана Минкешева и Надежда Форостян. Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия при поступлении средств из республиканского бюджета поручено осуществить перечисление единовременной материальной помощи. Глава региона Алексей Орлов подписал Указы «Об оказании единовременной материальной помощи» гражданам, имущество семей которых пострадало в результате пожара. Они опубликованы на официальном сайте главы Калмыкии. Материальную помощь в виде денежной выплаты в размере сто тысяч рублей получат Сергей Пахаленко, Светлана Минкешева и Надежда Форостян. Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия при поступлении средств из республиканского бюджета поручено осуществить перечисление единовременной материальной помощи.



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