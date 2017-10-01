В Элисте в преддверии Дня учителя чествовали педагогов Калмыкии

Сегодня в преддверии международного праздника Дня учителя чествовали самых лучших педагогов Калмыкии. Торжественное собрание состоялось в зале Русского драматического театра. Трое педагогов- преподаватель Элистинского технического лицея –Татьяна Чимидова, калмыцковед Малодербетовской гимназии Александра Оконова и учитель Городовиковской школы Лариса Челбанова удостоились премии главы президента России. 9 педагогических работников республики были награждены премией главы региона. Также в это день были вручены благодарности главы Калмыкии. Педагогическая школа Калмыкии является одной из лучших в стране, отметил председатель правительства региона Игорь Зотов поздравляя педагогическое сообщество. И этот статус ежегодно подтверждается результатами ЕГЭ, победами наших школьников на олимпиадах, всероссийских и международных конкурсах. В этом заслуга их - педагогов. Сегодня в преддверии международного праздника Дня учителя чествовали самых лучших педагогов Калмыкии. Торжественное собрание состоялось в зале Русского драматического театра. Трое педагогов- преподаватель Элистинского технического лицея –Татьяна Чимидова, калмыцковед Малодербетовской гимназии Александра Оконова и учитель Городовиковской школы Лариса Челбанова удостоились премии главы президента России. 9 педагогических работников республики были награждены премией главы региона. Также в это день были вручены благодарности главы Калмыкии. Педагогическая школа Калмыкии является одной из лучших в стране, отметил председатель правительства региона Игорь Зотов поздравляя педагогическое сообщество. И этот статус ежегодно подтверждается результатами ЕГЭ, победами наших школьников на олимпиадах, всероссийских и международных конкурсах. В этом заслуга их - педагогов.



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