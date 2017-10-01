Гриппу – надёжный заслон

Резкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. А тем временем начало распространения гриппа в регионе специалисты ожидают не раньше ноября.





До начала прогнозируемого специалистами эпидсезона остается всего месяц. Но этого вполне достаточно, чтобы успешно завершить прививочную кампанию, заверяют в региональном Роспотребнадзоре. К этому времени уровень привитых граждан составит более 40%. Эта категория создаст так называемую «иммунную прослойку» и позволит избежать распространения гриппа. На сегодня почти 49 тысяч человек прошли вакцинацию, к концу кампании эта цифра превысит 100 тысяч.



Как и в прошлые годы, приход гриппа ожидают с Дальнего Востока, либо он будет традиционно привезен из городов миллионников Москва, Санкт-Петербург. Прогнозируется в начале эпидсезона доминирование вируса гриппа А, к концу – будет преобладать В. Но кроме как лабораторно их отличить достаточно сложно.



Медики призывают жителей в борьбе с опасным недугом отдать предпочтение превентивным мерам. Как показывает статистика, у привитого человека грипп протекают гораздо легче, к тому же в этом случае можно избежать грозных осложнений, которые зачастую и становятся причиной летальных исходов.



Надо отметить, что профильными ведомствами уже реализуется комплекс мероприятий направленных на профилактику гриппа и ОРВИ. Кроме того в региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая «горячая» линия. Граждане могут получить информацию о прививках, в том числе составе вакцины, ограничительных мероприятиях, соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, квартирах и на рабочих местах. Звонки по будням принимаются с 10 до 17 часов. По телефону: 4-12-17. Резкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. А тем временем начало распространения гриппа в регионе специалисты ожидают не раньше ноября.До начала прогнозируемого специалистами эпидсезона остается всего месяц. Но этого вполне достаточно, чтобы успешно завершить прививочную кампанию, заверяют в региональном Роспотребнадзоре. К этому времени уровень привитых граждан составит более 40%. Эта категория создаст так называемую «иммунную прослойку» и позволит избежать распространения гриппа. На сегодня почти 49 тысяч человек прошли вакцинацию, к концу кампании эта цифра превысит 100 тысяч.Как и в прошлые годы, приход гриппа ожидают с Дальнего Востока, либо он будет традиционно привезен из городов миллионников Москва, Санкт-Петербург. Прогнозируется в начале эпидсезона доминирование вируса гриппа А, к концу – будет преобладать В. Но кроме как лабораторно их отличить достаточно сложно.Медики призывают жителей в борьбе с опасным недугом отдать предпочтение превентивным мерам. Как показывает статистика, у привитого человека грипп протекают гораздо легче, к тому же в этом случае можно избежать грозных осложнений, которые зачастую и становятся причиной летальных исходов.Надо отметить, что профильными ведомствами уже реализуется комплекс мероприятий направленных на профилактику гриппа и ОРВИ. Кроме того в региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая «горячая» линия. Граждане могут получить информацию о прививках, в том числе составе вакцины, ограничительных мероприятиях, соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, квартирах и на рабочих местах. Звонки по будням принимаются с 10 до 17 часов. По телефону: 4-12-17.



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