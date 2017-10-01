ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Гриппу – надёжный заслон


Гриппу – надёжный заслонРезкое похолодание стало причиной увеличения количества простудных заболеваний среди населения. А тем временем начало распространения гриппа в регионе специалисты ожидают не раньше ноября.


До начала прогнозируемого специалистами эпидсезона остается всего месяц. Но этого вполне достаточно, чтобы успешно завершить прививочную кампанию, заверяют в региональном Роспотребнадзоре. К этому времени уровень привитых граждан составит более 40%. Эта категория создаст так называемую «иммунную прослойку» и позволит избежать распространения гриппа. На сегодня почти 49 тысяч человек прошли вакцинацию, к концу кампании эта цифра превысит 100 тысяч.

Как и в прошлые годы, приход гриппа ожидают с Дальнего Востока, либо он будет традиционно привезен из городов миллионников Москва, Санкт-Петербург. Прогнозируется в начале эпидсезона доминирование вируса гриппа А, к концу – будет преобладать В. Но кроме как лабораторно их отличить достаточно сложно.

Медики призывают жителей в борьбе с опасным недугом отдать предпочтение превентивным мерам. Как показывает статистика, у привитого человека грипп протекают гораздо легче, к тому же в этом случае можно избежать грозных осложнений, которые зачастую и становятся причиной летальных исходов.

Надо отметить, что профильными ведомствами уже реализуется комплекс мероприятий направленных на профилактику гриппа и ОРВИ. Кроме того в региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая «горячая» линия. Граждане могут получить информацию о прививках, в том числе составе вакцины, ограничительных мероприятиях, соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, квартирах и на рабочих местах. Звонки по будням принимаются с 10 до 17 часов. По телефону: 4-12-17.



Другие новости по теме:

  • В степном регионе стартовала прививочная кампания
  • Резкое похолодание сказалось на здоровье граждан
  • В Калмыкии население прививается от гриппа
  • Свиным гриппом в Калмыкии заболело 99 человек
  • В Калмыкии полным ходом идет вакцинация
  • В Калмыкию поступят более 3000 вакцин против чумы
  • Уровень заболеваемости ОРВИ в Калмыкии ниже эпидпорога
  • Прививочная кампания против гриппа стартовала в Калмыкии
  • В Кетченеровском районе началась массовая вакцинация скота от ящура
  • В Калмыкии от гриппа привито более 116 тысяч человек

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.