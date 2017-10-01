Завершила свою работу Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов

В Элисте завершила свою работу 2-я Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов В рамках школы прошло Всероссийское совещание руководителей региональных штабов направления «Студенческие педагогические отряды.» В программе школы прошли мастер-классы от ведущих специалистов в области детского отдыха, прошел финальный этап всероссийского конкурса « «Лучший студенческий педотряд -20017»

С 29-ого по первое октября в Элисте проходила 2-я Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов. В её открытии принимал участие Председатель правительства РК Игорь Зотов, который в своем выступлении отметил, что участники этого движения представляют самую активную и мобильную часть молодежи, которая станет достойной сменой старшему поколению В рамках школы прошло Всероссийское совещание руководителей региональных штабов направления «Студенческие педагогические отряды» Здесь же состоялся финальный этап всероссийского конкурса « «Лучший студенческий педотряд -20017». 5 финалистов, из Мордовии, Удмуртии, Башкирии , Кемеровской и Пермской областей боролись за право стать лучшими. Свои конкурсно-игровые программы они проводили в 21-ой школе Элисты

В программе школы прошли мастер-классы от ведущих специалистов в области детского отдыха., на которых можно было не только узнать что-то новое из методики работы, но и спеть любимые песни вместе с Игорем Юрьевичем Киреевым, педагогом –организатором из «Орленка» Были и горячие дискуссии, потому что тема организации подготовки педотрядов волнует всех..Было и знакомство с Элистой . А победителями финала конкурса стали ребята из Кемеровской области. Все эти дни в Элисте стояла хорошая солнечная погода, поэтому слова «школа прошла в теплой обстановке» имеют и прямой смысл

В Калмыцком государственном университете за последние 5 лет прошло 15 мероприятий федерального и окружного значения, но это первое, которое университет проводит как опорный вуз. И потому для ректора Бадмы Салаева оно имеет особый смысл.

И можно с полным правом сказать, что это мероприятии стало для Калмыцого университета еще одним подтверждением статуса «опорный вуз»А участники школы увозили не только только новые знания , опыт и самые лучшие воспоминания об Элисте, но и любовь к калмыцким танцам, которые они научились танцевать. В Элисте завершила свою работу 2-я Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов В рамках школы прошло Всероссийское совещание руководителей региональных штабов направления «Студенческие педагогические отряды.» В программе школы прошли мастер-классы от ведущих специалистов в области детского отдыха, прошел финальный этап всероссийского конкурса « «Лучший студенческий педотряд -20017»С 29-ого по первое октября в Элисте проходила 2-я Всероссийская школа студенческих педагогических отрядов. В её открытии принимал участие Председатель правительства РК Игорь Зотов, который в своем выступлении отметил, что участники этого движения представляют самую активную и мобильную часть молодежи, которая станет достойной сменой старшему поколению В рамках школы прошло Всероссийское совещание руководителей региональных штабов направления «Студенческие педагогические отряды» Здесь же состоялся финальный этап всероссийского конкурса « «Лучший студенческий педотряд -20017». 5 финалистов, из Мордовии, Удмуртии, Башкирии , Кемеровской и Пермской областей боролись за право стать лучшими. Свои конкурсно-игровые программы они проводили в 21-ой школе ЭлистыВ программе школы прошли мастер-классы от ведущих специалистов в области детского отдыха., на которых можно было не только узнать что-то новое из методики работы, но и спеть любимые песни вместе с Игорем Юрьевичем Киреевым, педагогом –организатором из «Орленка» Были и горячие дискуссии, потому что тема организации подготовки педотрядов волнует всех..Было и знакомство с Элистой . А победителями финала конкурса стали ребята из Кемеровской области. Все эти дни в Элисте стояла хорошая солнечная погода, поэтому слова «школа прошла в теплой обстановке» имеют и прямой смыслВ Калмыцком государственном университете за последние 5 лет прошло 15 мероприятий федерального и окружного значения, но это первое, которое университет проводит как опорный вуз. И потому для ректора Бадмы Салаева оно имеет особый смысл.И можно с полным правом сказать, что это мероприятии стало для Калмыцого университета еще одним подтверждением статуса «опорный вуз»А участники школы увозили не только только новые знания , опыт и самые лучшие воспоминания об Элисте, но и любовь к калмыцким танцам, которые они научились танцевать.



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