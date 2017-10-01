Кибитка – музей открылась на территории Казанского кафедрального собора

«Походно-улусная церковь святителя Николая Чудотворца». К150-летию учреждения православного прихода в Элисте на территории Казанского кафедрального собора открылась кибитка – музей. Проект получил грант по итогам участия в международном конкурсе «Православная инициатива».



Это точная копия походно-улусной церкви, которая действовала на территории Калмыкии во второй половине 19 века. Кибитка – музей воссоздана в соответствии с описанием мобильного храма, который был устроен в калмыцкой кибитке протоиереем Парменом Смирновым в 1872 году. Торжество открыл архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.



В кибитке разместилась вся история Православия в Калмыкии. В экспозицию вошли материалы, связанные с деятельностью христианских миссионеров в калмыцкой степи. Это и поэма «Джангар» 1864 года издания священника Деонисия Алексеева. И колокол Крестовоздвиженской церкви Элисты, отлитый на пожертвования элистинских купцов в 1887 году. Здесь же целый ряд предметов, использовавшихся для проведения служб.



А ещё здесь размещена целая галерея портретов известных церковных просветителей калмыцкой степи, которые были созданы специально для этого проекта. Их автор – заслуженный художник Калмыкии Виктор Терехов. Проект осуществлен на средства фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив. На его реализацию епархия получила грант по итогам международного конкурса «Православная инициатива».



Этот необычный и безусловно интересный проект - возможность прикоснуться к истории родной земли и православия в Калмыкии. «Походно-улусная церковь святителя Николая Чудотворца». К150-летию учреждения православного прихода в Элисте на территории Казанского кафедрального собора открылась кибитка – музей. Проект получил грант по итогам участия в международном конкурсе «Православная инициатива».Это точная копия походно-улусной церкви, которая действовала на территории Калмыкии во второй половине 19 века. Кибитка – музей воссоздана в соответствии с описанием мобильного храма, который был устроен в калмыцкой кибитке протоиереем Парменом Смирновым в 1872 году. Торжество открыл архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.В кибитке разместилась вся история Православия в Калмыкии. В экспозицию вошли материалы, связанные с деятельностью христианских миссионеров в калмыцкой степи. Это и поэма «Джангар» 1864 года издания священника Деонисия Алексеева. И колокол Крестовоздвиженской церкви Элисты, отлитый на пожертвования элистинских купцов в 1887 году. Здесь же целый ряд предметов, использовавшихся для проведения служб.А ещё здесь размещена целая галерея портретов известных церковных просветителей калмыцкой степи, которые были созданы специально для этого проекта. Их автор – заслуженный художник Калмыкии Виктор Терехов. Проект осуществлен на средства фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив. На его реализацию епархия получила грант по итогам международного конкурса «Православная инициатива».Этот необычный и безусловно интересный проект - возможность прикоснуться к истории родной земли и православия в Калмыкии.



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