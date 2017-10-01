Кибитка – музей открылась на территории Казанского кафедрального собора
«Походно-улусная церковь святителя Николая Чудотворца». К150-летию учреждения православного прихода в Элисте на территории Казанского кафедрального собора открылась кибитка – музей. Проект получил грант по итогам участия в международном конкурсе «Православная инициатива».
Это точная копия походно-улусной церкви, которая действовала на территории Калмыкии во второй половине 19 века. Кибитка – музей воссоздана в соответствии с описанием мобильного храма, который был устроен в калмыцкой кибитке протоиереем Парменом Смирновым в 1872 году. Торжество открыл архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.
В кибитке разместилась вся история Православия в Калмыкии. В экспозицию вошли материалы, связанные с деятельностью христианских миссионеров в калмыцкой степи. Это и поэма «Джангар» 1864 года издания священника Деонисия Алексеева. И колокол Крестовоздвиженской церкви Элисты, отлитый на пожертвования элистинских купцов в 1887 году. Здесь же целый ряд предметов, использовавшихся для проведения служб.
А ещё здесь размещена целая галерея портретов известных церковных просветителей калмыцкой степи, которые были созданы специально для этого проекта. Их автор – заслуженный художник Калмыкии Виктор Терехов. Проект осуществлен на средства фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив. На его реализацию епархия получила грант по итогам международного конкурса «Православная инициатива».
Этот необычный и безусловно интересный проект - возможность прикоснуться к истории родной земли и православия в Калмыкии.