В Министерстве природных ресурсов обсудили актуальные вопросы

Публичные обсуждения правоприменительной практики на территории Калмыкии в текущем году состоялись в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Участники встречи обсудили актуальные вопросы государственного надзора над геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр местного значения, а также в области охраны атмосферного воздуха и другие не менее важные для региона проблемы экологии. В частности речь шла о мероприятиях по проведению работ у одинокого тополя. После того, как дерево пострадало от природной стихии и чрезмерного внимания людей, оно нуждается в охране и лечении. Кроме того, поднималась и проблема бесконтрольного горения полигона отходов летом этого года. Публичные обсуждения правоприменительной практики на территории Калмыкии в текущем году состоялись в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Участники встречи обсудили актуальные вопросы государственного надзора над геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр местного значения, а также в области охраны атмосферного воздуха и другие не менее важные для региона проблемы экологии. В частности речь шла о мероприятиях по проведению работ у одинокого тополя. После того, как дерево пострадало от природной стихии и чрезмерного внимания людей, оно нуждается в охране и лечении. Кроме того, поднималась и проблема бесконтрольного горения полигона отходов летом этого года.



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