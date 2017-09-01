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Сегодня, 11:58

Австрийские ученые посетили степную столицу


Австрийские ученые посетили степную столицуКалмыцкий государственный университет, став опорным вузом, успешно решает все задачи, которые стоят перед ним,сегодня сохраняя и развивая университетские традиции и научные школы. .И еще одним подтверждением этого стал приезд в Элисту ученых из австрийского Инсбрука, подробности у нашего корреспондента.

А все начиналось с очередной нашей телепередачи о Калмыцком университете, которая после эфира, как всегда появилась в интернете, её увидели ученые - слависты в Инсбруке и заинтересовались работой профессора, доктора филологических наук Данары Аксеновны Сусеевой, связались с ней, и в итоге её статья «Калмыцкое словообразование» появилась в сборнике университета Инсбрука «Словообразование языков Европы». Презентация этого научного труда прошла в Калмыцком университете с участием австрийских ученых.В ней принимали участие студенты, преподаватели и аспиранты, для которых этот сборник стал возможностью приобщиться к научной мысли ученых лучшего вуза Австрии

Для филологов сравнительное языкознание-это одна из интереснейших областей этой науки,,а словообразование- это самая живая часть его. Сборник «Словообразование языков Европы» –это фундаментальный научный труд, который стал успешным итогом работы ученых разных стран.

А австрийские ученые не только принимали участие в научных мероприятиях, но и знакомились с городом. И когда они крутили барабан -кюрде на пагоде Семи дней, им сказали, что нужно загадать желание и тогда оно обязательно сбудетсяХельмут Вайнебергер сказал, что он загадал желание, вновь приехать в Калмыкию весной. и профессор Ингеборг вполне с ним согласна., потому что у них есть уже конкретные планы сотрудничества с Калмыцким университетом.

Университет в г. Инсбрук-лучший вуз Австрии, который имеет свою славную историю. Концентрация на научных исследованиях и разработках, непрерывное профессиональное образование и профильная подготовка-эти задачи здесь ставят во главу угла. И новые международные контакты для Калмыцкого университета станут очередной вехой в движении вперед. Ведь здесь уже нашли неплохие ориентиры при решении всех жизненно важных вопросов.



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