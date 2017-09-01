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Сегодня, 11:52

Игорь Зотов провел встречу с представителями "МРСК- Юга"


Игорь Зотов провел встречу с представителями "МРСК- Юга"О проблемах и планах сотрудничества сегодня шла речь в кабинете председателя правительства Игоря Зотова с заместителем генерального директора по экономике и финансам "МРСК Юга" Алексеем Рыбиным и Заместителем генерального директора - директором филиала "МРСК Юга" - "Калмэнерго" Тимуром Алаевым. На встрече обсуждалась ситуация с неисполнением обязательств потребителей ЖКХ и потребителей, финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов за потребленную электрическую энергию по городу.



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