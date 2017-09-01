В Калмыкии участились случаи телефонного мошенничества. С начала этого года только в Элисте по данному факту возбуждено 29 уголовных дел. Преступники придумывают все новые схемы обмана доверчивых граждан.



В отделении полиции один из потерпевших. Накануне ему на телефон пришло сообщение о том, что его банковская карта заблокирована с указанием номера, на который необходимо перезвонить для разблокировки. Следуя инструкции аферистов, молодой человек передал им номер счета и пин-код, после чего с его карты были списаны деньги.



Современные технологии дают не только свободный доступ к любой информации, но и открывают широкие возможности для появления новых преступных схем. Одна из самых массовых – телефонное мошенничество.



Другие изобретения мошенников – звонки на платные номера, розыгрыши, призы и лотереи, проблемы с банковской картой. Все чаще жертвами обмана становятся пользователи соцсетей и сайтов объявлений.



С начала текущего года только в Элисте более тридцати пострадавших пользователей сети Интернет и мобильных устройств. По двадцати девяти из них открыты уголовные дела. Но раскрываемость подобных преступлений всего двадцать процентов.



Не попасться на ловушки телефонных обманщиков помогут лишь бдительность и адекватная оценка информации, полученную с подозрительного номера.



Банки внимательно изучают новые угрозы и предлагают механизмы защиты денежных средств и информации своих клиентов. Ими нужно лишь активнее пользоваться.



Если вы все же попались на уловку аферистов, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. По российским законам телефонная афера считается уголовным преступлением, за которое предусмотрен немалый тюремный срок. В Калмыкии участились случаи телефонного мошенничества. С начала этого года только в Элисте по данному факту возбуждено 29 уголовных дел. Преступники придумывают все новые схемы обмана доверчивых граждан.В отделении полиции один из потерпевших. Накануне ему на телефон пришло сообщение о том, что его банковская карта заблокирована с указанием номера, на который необходимо перезвонить для разблокировки. Следуя инструкции аферистов, молодой человек передал им номер счета и пин-код, после чего с его карты были списаны деньги.Современные технологии дают не только свободный доступ к любой информации, но и открывают широкие возможности для появления новых преступных схем. Одна из самых массовых – телефонное мошенничество.Другие изобретения мошенников – звонки на платные номера, розыгрыши, призы и лотереи, проблемы с банковской картой. Все чаще жертвами обмана становятся пользователи соцсетей и сайтов объявлений.С начала текущего года только в Элисте более тридцати пострадавших пользователей сети Интернет и мобильных устройств. По двадцати девяти из них открыты уголовные дела. Но раскрываемость подобных преступлений всего двадцать процентов.Не попасться на ловушки телефонных обманщиков помогут лишь бдительность и адекватная оценка информации, полученную с подозрительного номера.Банки внимательно изучают новые угрозы и предлагают механизмы защиты денежных средств и информации своих клиентов. Ими нужно лишь активнее пользоваться.Если вы все же попались на уловку аферистов, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. По российским законам телефонная афера считается уголовным преступлением, за которое предусмотрен немалый тюремный срок.



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