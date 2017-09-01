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Вчера, 17:58

"Здесь и сейчас". Отопительный сезон не за горами


"Здесь и сейчас". Отопительный сезон не за горамиНачало отопительного сезона не за горами. А потому – авторы радиопрограммы «Здесь и сейчас» пригласили в студию заместителя профильного министра Сергея Рарова. Он повторил, что все ресурсоснабжающие организации уже получили паспорта готовности. Управляющим компаниям также надлежало провести комплекс подготовительных мероприятий. Прежде всего, провести опрессовку и промывку систем отопления, проверить работу приборов учета, заключить договоры на обслуживание внутри домового газового оборудовании, вентиляционных каналов и дымоходов. Но все это некоторым организациям оказалось не по плечу.

Говорили о реализации федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилья. 2017 год – завершающий. И как сообщил представитель МинЖКХ, объем запланированных работ регион выполнил полностью. Последний объект –124-квартирный дом в Элисте – готов к сдаче в эксплуатацию. В реестре еще 77 жилых домов. Скорее всего, они и войдут в программу 2018- 2022 годов. Успешно реализуется и программа по капитальному ремонту многоквартирных домов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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