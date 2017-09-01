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Вчера, 11:52

Столичные дороги будут обновлены раньше срока


Столичные дороги будут обновлены раньше срокаРемонт дорог в Элисте завершится раньше намеченного срока, то есть до декабря. Сейчас работы ведутся по главной улице столицы – Ленина. Также заметно преобразился переулок Родниковый. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна в степной столице составит более 21 километра.

Масштабные работы по ремонту городских улиц продолжается. Так, например, главная магистраль столицы – улица Ленина - в скором времени преобразиться. Часть дороги уже отремонтировали. А общая площадь ремонтных работ - на отрезке от улицы 28 Армии до Перинатального центра - по словам представителя генподрядной организации, составляет 1 километр 600 метров. Вначале дорожники сняли фрезой старое покрытие. А сейчас укладывают верхний слой асфальтобетона. Затем предстоит установка бордюров. Работы на этом объекте планируется завершить уже к началу следующей недели.

На нескольких объектах ремонтные работы в завершающей стадии.
В переулке Родниковый на днях приступили к укладке асфальта. Этого события жители района ждали многие годы.

Площадь ремонтируемого отрезка, составляет почти 700 метров. На этом участке были установлены новые бордюрные камни. В скором времени подрядчик планирует заменить тротуарную плитку, проложить водоотводящий слив в русло реки Элистинка. И только после этого приступят к нанесению дорожной разметки.

Сроки исполнения и качество производимых работ находятся под постоянным контролем городских властей. Улицы Шевцовой, Буденного, Губаревича, отрезок Ленина от улицы Эсамбаева до завода «Одн» и многие другие магистрали на сегодняшний день отремонтированы.

Ремонт дорог в Элисте завершится раньше намеченного срока, то есть до декабря. Многое будет зависеть от погодных условий. Большая реконструкция столичных дорог будет продолжена и в будущем году.



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