«Победа, как завет отца». Так называется книга, посвященная 80-летию заслуженного тренера России и Таджикистана по боксу, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта России Церена Балзанова. Юбилейное издание приурочено и к проведению 12 Всероссийского турнира по боксу, который в эти дни проходит в Элисте.



В книге отражен жизненный и спортивный путь Церена Санджеевича, рассказывается о его выдающихся учениках великого тренера. Первое издание выпущено в 500 экземплярах. Кстати, публикация будет интересна не только старшему поколению, но и тем, кто только начинает свой путь в спорте. «Победа, как завет отца». Так называется книга, посвященная 80-летию заслуженного тренера России и Таджикистана по боксу, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта России Церена Балзанова. Юбилейное издание приурочено и к проведению 12 Всероссийского турнира по боксу, который в эти дни проходит в Элисте.В книге отражен жизненный и спортивный путь Церена Санджеевича, рассказывается о его выдающихся учениках великого тренера. Первое издание выпущено в 500 экземплярах. Кстати, публикация будет интересна не только старшему поколению, но и тем, кто только начинает свой путь в спорте.



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