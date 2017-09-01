В республиканском онкодиспансере пройдет день открытых дверей

30 сентября на базе республиканского онкодиспансера состоится День открытых дверей. В этот день бесплатно и без записи можно будет обследоваться у онкохирурга, онкогинеколога, сделать маммографию. Добавим, рак молочной железы - на втором месте в Калмыкии среди заболеваний. Как правило, он возникает у женщин старше 35 лет. Ежегодное прохождение маммографии женщинами старше 40 лет один из действенных способов диагностики. Прием будет вестись с 9-ти до часу дня. 30 сентября на базе республиканского онкодиспансера состоится День открытых дверей. В этот день бесплатно и без записи можно будет обследоваться у онкохирурга, онкогинеколога, сделать маммографию. Добавим, рак молочной железы - на втором месте в Калмыкии среди заболеваний. Как правило, он возникает у женщин старше 35 лет. Ежегодное прохождение маммографии женщинами старше 40 лет один из действенных способов диагностики. Прием будет вестись с 9-ти до часу дня.



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