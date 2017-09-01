В Черноземельском районе прошло совещание по мелиоративным системам

Республиканский семинар - совещание по новейшим мелиоративным системам в Черноземельском районе прошёл на базе СПК «Первомайский». Познакомиться с передовым опытом приехали представители минсельхоза, ученые и аграрии – практики.



В СПК племзавод Первомайский Черноземельского района состоялся республиканский семинар-совешание по вопросу «Внедрение новейших мелиоративных систем на орошаемых землях Республики Калмыкия». В его работе приняло участие руководство и специалисты министерства сельского хозяйства, а также ученые и мелиораторы Калмыкии.



Не смотря на отсутствие дождей с мая и нашествие саранчи мелиораторы СПК племзавод «Первомайский» Черноземельского района за прошедшие месяцы произвели 4-й по счету укос грубых кормов. А всё благодаря системе орошения, которая активно ведётся в хозяйстве с 1984 года. С появлением в 201З году новой техники отечественного производства «Ахтуба» и 6 импортных агрегатов «Бауэр» значительно увеличена площадь орошаемых участков, улучшено качество заготавливаемых кормов, и энергетики работаю без потерь.

Этот оазис в условиях аридного земледелия - пример для всех аграриев и не только в нашей республике. Сегодня племзавод «Первомайский» - лидер мелиорации Калмыкии. В списке лучших и СПК Племзавод «Черноземельский» этого же района, а также некоторые хозяйства Ики-Бурульского и Яшалтинского районов, на базе которых раннее уже прошли выездные семинары - совещания по «Внедрению новейших мелиоративных систем на орошаемых землях Калмыкии». Это дополнение к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков продукции, сырья и продовольствия Республики до 2020 года.



Но всё ещё не полностью используются возможности федеральных субсидий по этому виду сельхоз работ. В других субъектах государственное стимулирование не превышает половины расходов. В то время как в Калмыкии эта цифра доведена до 70-ти %. По данным ведомства, в республике уже заготовлено более 750 тысяч тонн грубых кормов из 800 запланированных. Но их качество остается главной проблемой агрономической службы республики. И потому для решения задачи, поставленной главой республики Алексеем Орловым, как можно активнее внедрять новейшие интенсивные технологии мелиорации в Калмыкии, необходима системность в работе и максимальная консолидация сил аграриев. Республиканский семинар - совещание по новейшим мелиоративным системам в Черноземельском районе прошёл на базе СПК «Первомайский». Познакомиться с передовым опытом приехали представители минсельхоза, ученые и аграрии – практики.В СПК племзавод Первомайский Черноземельского района состоялся республиканский семинар-совешание по вопросу «Внедрение новейших мелиоративных систем на орошаемых землях Республики Калмыкия». В его работе приняло участие руководство и специалисты министерства сельского хозяйства, а также ученые и мелиораторы Калмыкии.Не смотря на отсутствие дождей с мая и нашествие саранчи мелиораторы СПК племзавод «Первомайский» Черноземельского района за прошедшие месяцы произвели 4-й по счету укос грубых кормов. А всё благодаря системе орошения, которая активно ведётся в хозяйстве с 1984 года. С появлением в 201З году новой техники отечественного производства «Ахтуба» и 6 импортных агрегатов «Бауэр» значительно увеличена площадь орошаемых участков, улучшено качество заготавливаемых кормов, и энергетики работаю без потерь.Этот оазис в условиях аридного земледелия - пример для всех аграриев и не только в нашей республике. Сегодня племзавод «Первомайский» - лидер мелиорации Калмыкии. В списке лучших и СПК Племзавод «Черноземельский» этого же района, а также некоторые хозяйства Ики-Бурульского и Яшалтинского районов, на базе которых раннее уже прошли выездные семинары - совещания по «Внедрению новейших мелиоративных систем на орошаемых землях Калмыкии». Это дополнение к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков продукции, сырья и продовольствия Республики до 2020 года.Но всё ещё не полностью используются возможности федеральных субсидий по этому виду сельхоз работ. В других субъектах государственное стимулирование не превышает половины расходов. В то время как в Калмыкии эта цифра доведена до 70-ти %. По данным ведомства, в республике уже заготовлено более 750 тысяч тонн грубых кормов из 800 запланированных. Но их качество остается главной проблемой агрономической службы республики. И потому для решения задачи, поставленной главой республики Алексеем Орловым, как можно активнее внедрять новейшие интенсивные технологии мелиорации в Калмыкии, необходима системность в работе и максимальная консолидация сил аграриев.



Смотреть полный выпуск новостей



