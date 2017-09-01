В Пскове подвели итоги 4-ого всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм «Человек и Вера». ГТРК «Калмыкия» в числе победителей. Работа нашего корреспондента Байрты Коклаевой «Дорога в храм у каждого своя» признана лучшей в номинации «Публицистическая радиопрограмма».



В программе «Дорога в храм у каждого своя» радио журналист Байрта Коклаева рассказала о школьниках из Лаганского района, придумавших и осуществивших свой социально-экологический проект. Ребята решили озеленить территории храмовых сооружений приморского города. Детская инициатива была поддержана. К акции присоединились жители Лагани, люди самых разных возрастов, профессий, взглядов и вероисповеданий. С одобрением идею озеленения храмовых территорий и дорог, ведущих к ним, встретили и священнослужители православной церкви, буддийского хурула и мусульманской мечети.



Задачу свою – облагородить территории приходов - школьники успешно выполнили. Но взамен эти дети получили гораздо больше – они построили храм в своих душах. Журналисты Радио-Калмыкия – участники многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, где их работы, как правило, получают высокую оценку.



Более 160 теле- и радио работ было заявлено для участия в четвёртом Всероссийском фестивале телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» в Пскове. Все их оценивало строгое профессиональное жюри под председательством руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова. А своей главной целью фестиваль «Человек и вера» назвал - возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотизма и развитие благотворительности.



И даже в день своего триумфа Байрта Коклаева на своём журналистом посту, в поисках новых героев и новых побед.







Смотреть полный выпуск новостей



