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Сегодня, 12:07

В Элисте прошел брифинг участников проекта "Историческая память"


За последние два года удалось перезахоронить более 2,5 тысяч останков красноармейцев. Об этом сообщили на брифинге участники проекта «Историческая память». В этом году производились раскопки в рамках 75-летия формирования 28-ой Армии в местах их боевых действий. С начала открытия сезона были обнаружены останки 15 погибших советских воинов, захоронение которых состоится в ноябре этого года. Работа поисковиков направлена в первую очередь, на воспитание у подрастающего поколения любви к родной истории и гордости за подвиги своих дедов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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