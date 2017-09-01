Сегодня - День воспитателя и дошкольного работника

Сегодня воспитатели и педагоги всех дошкольных учреждений в России принимают поздравления с профессиональным праздником. Сердечно поздравил всех наставников малышей республики Глава Калмыкии Алексей Орлов. «Сегодня дошкольное воспитание – это тот образовательный компонент, который более всего востребован населением, является первым звеном всеобщего образования. Именно дошкольный возраст является особенно важным и ответственным периодом в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, закладываются основы здоровья. Ваш ежедневный благородный труд помогает самым маленьким жителям республики делать свои первые шаги в жизни, развивать в них такие замечательные качества как доброта, честность и любознательность», говорится в поздравлении Алексея Орлова.



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