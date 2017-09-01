В Элисте прошло заседание комиссии по налогам

Органам местного самоуправления предложено подавать в налоговое управление данные о своих действиях по мобилизации дополнительных доходов на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества. Об этом шла речь на заседании комиссии по налогам под председательством Игоря Зотова. Там же сообщили, что сегодня данные предоставляются не всеми муниципалитетами в полном объеме. А в Городовиковском, Октябрьском районах и Элисте выявлены объекты недвижимости, неоформленные должным образом в едином государственном реестре права. Что, соответственно, влечет за собой неуплату налогов в бюджет республики.



Смотреть полный выпуск новостей



