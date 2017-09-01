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Сегодня, 10:00

Пенсионный фонд в Калмыкии произведет доплату к пенсии


Пенсионный фонд в Калмыкии произведет доплату к пенсии неработающим жителям региона с учетом нового размера прожиточного минимума. Народным Хуралом для этой категории граждан прожиточный минимум на 2018 год установлен в размере 7755 рублей. Неработающие получатели пенсий с доходом ниже этой суммы с 1 января начнут получать ежемесячную федеральную социальную доплату до этой величины. Это право кроме представителей старшего поколения имеют дети-инвалиды, а также дети, потерявшие кормильца. Но эта доплата к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам. В случае выявления факта работы будет удержана образовавшаяся переплата. Сейчас получателями федеральной социальной доплаты в Калмыкии являются более 11 тысяч человек.



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